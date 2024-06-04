Надбавка за вислугу років для військових: від чого залежить розмір та кому вона виплачується

Сума залежить від одного чинника

До місячного грошового забезпечення військового входять додаткові нарахування, зокрема надбавка за вислугу років. Її розмір залежить від тривалості служби бійця.

Надбавка за вислугу років є додатковою винагородою і її розмір розраховується за зарплатою та званням. Про це мовиться в постанові "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", передає Вікна.

Суми надбавок за вислугу років та кому вони передбачені

Є фіксовані розміри винагород:

1-5 років служби – 25%;

5-10 років служби – 30%;

10-15 років служби – 35%;

15-20 років служби – 40%;

20-25 років служби – 45%;

25+ років служби – 50%.

На цю надбавку розраховують ті, хто служать в:

армійських частинах МОУ та МВС (це ЗСУ, ДПСУ, НГУ, СБУ, СЗР та інші);

служили в радянській армії/формуваннях ВМС колишнього СРСР;

органах МВС;

служили у Збройних силах чи безпекових формуваннях країн СНД.

служили в резерві під час АТО/ООС;

Окрім того, винагороду отримають ті, хто перебували у полоні або були заручниками, якщо до полону потравили не добровільно.

"Військова служба на доплати за вислугу років може враховуватися кратно. Тобто місяць служби враховуєтья за два чи три. Так враховується служба учасникам бойових дій, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, виконавцям таємних операцій. А також тим, хто служив на атомних підводних човнах, у реактивній авіації, пілотам тощо", — резюмували у виданні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є розміри окладів за військовим званням.