Одне місто нараховує бійцям допомогу, а їх сім'ям - виплату на комуналку: де саме і за яких умов

На компенсацію розраховують родини бійців, що загинули не тільки в російсько-українській війни

Усім мобілізованим громадянам України передбачено одноразові виплати. У Чернігові нарахують по 20 тисяч гривень, а членам родин загиблих захисників і захисниць виплачуватимуть компенсацію 500 гривень за комунальні послуги кожного місяця.

Таке рішення було ухвалене на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради, передає Суспільне Чернігів. Нововведення почали діяти вже з 1 січня 2024 року.

"Військові будуть самі визначатися на що піде, аптечка, амуніція, буде 20 тисяч гривень. Можливо це не закриває всі потреби, але це точно допомога і підтримка для тих, хто призивається з 1 січня. Ми не знаємо, яка цифра буде по року, це буде залежати від мобілізації і як вони будуть виконуватися. Якщо треба, то будемо вносити зміни в бюджет, відповідно до загальної потреби, але в програмі ця норма вже буде і відповідно кошти на покриття цих затрат ми знайдемо в будь-якому разі. Кожного місяця по 500 гривень на комунальні послуги для родин, де загинула або загинув захисник або захисниця, вони отримують від держави 50% компенсації комунальних послуг, а решту 50% платили самі, ми будемо додавати 500 гривень, можливо для когось це буде і повністю комуналка", — каже в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

На 500 гривень компенсації можуть розраховувати члени родини військових, що загинули у російсько-українській війни, а також бійців, які загинули або зникли безвісти під час війни Радянського Союзу в Афганістані.

Програмою також передбачена матеріальна допомога для бійців з Чернігова, які отримали контузію, поранення або каліцтво внаслідок бойових дій.

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