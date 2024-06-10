Допомога для ВПО, які опинились у критичних ситуаціях: де здійснюється виплата

Для реєстрації на виплату треба заздалегідь зателефонувати

Українці, які мають статус ВПО, можуть отримати нові грошові виплати від Карітас Полтава. Вона здійснюватиметься для людей, які не можуть вирішити певні ситуації самостійно.

Виплати надаються у рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні". Про це мовиться на сторінці благодійного фонду.

Хто може отримати грошову допомогу

Грошова допомога "Гроші на захист" здійснюватиметься для внутрішньопереміщених осіб, які опинились у критичній ситуації. Наприклад це може бути поновлення юридичних документів, нещасні випадки, які загрожують життю та здоров'ю, втрата зв'язку з рідними чи інших критичних ситуацій.

Окрім того, у рамках проєкту особи отримають консультацію кейс-менеджера, під час якої буде розроблено індивідуальний план подолання ваших ризиків та потреб, а також безплатну психологічну підтримку та юридичну консультацію.

Для отримання виплати слід звернутись за номером 050 888 70 29.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мешканці населених пунктів одного району в Україні можуть розраховувати на виплату близько 4600 гривень і більше.