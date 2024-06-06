ВПО в одній області отримають допомогу на ремонт житла: які є умови для виплати

На оформлення виплати треба заповнити форму

Внутрішньопереміщені особи, які проживають в Одеській області, мають право на грошову допомогу для покращення житлових умов, аби створити безпечне та функціональне проживання в будинку чи квартирі.

Ремонт оселі особи можуть зробити самостійно на ці гроші або залучити будівельні компанії. Для отримання виплати заявникам треба відповідати кожному зі 3 пунктів та належати до однієї категорії вразливості з-поміж 6, як повідомили в Caritas Odesa UGCC.

На що можна витратити гроші

Цю грошову допомогу можна витратити на модернізацію житла:

Усунення витоку даху: ремонт покриття, герметизація швів.

Енергоефективні вікна та двері: заміна старих вікон та дверей на енергоефективні моделі для зменшення втрат тепла.

Оновлення систем опалення: встановлення сучасних, енергоефективних котлів, радіаторів, а також систем управління опаленням.

Сантехніка та водопостачання: встановлення бойлерів, для забезпечення постійного доступу до гарячої води тощо.

Цю виплату нарахують вразливим категоріям зі статусом ВПО, оселя яких була незначно пошкоджена та вона потребує покращення умов. Для ремонтних робіт можна залучити будівельні компанії.

Хто отримає грошову допомогу

На неї розраховують ВПО, які проживають в Одеській області, зокрема домогосподарства, які відповідають кожному з наступних пунктів:

члени якого мають статус внутрішньо переміщеної особи;

які зобов’язуються надати Меморандум про взаєморозуміння з власником, договір про оренду або лист від власника(якщо проживання безплатне, або власником є родич), документи на будинок;

які не отримували допомоги з надання жила від уряду чи іншої організації.

Окрім того, таким особам треба належати до однієї чи декілька категорій вразливості:

Домогосподарства з доходом нижче 6318 грн на особу в місяць.

Одинока мати/батько або офіційний опікун дітей віком до 18 років;

Домогосподарство з вагітною жінкою або годуючою матір’ю з дитиною до 3 років;

Багатодітна родина (з 3 і більше дітьми до 18 років);

Член домогосподарства має інвалідність або важку хворобу;

Самотня особа похилого віку (60+) чи пара похилого віку, які проживають окремо від родичів працездатного віку.

Для подання попередньої заявки можна зателефонувати за номером +38 050 550 6467 або заповнити форму за посиланням. Однак варто зауважити, що подання заявки не гарантує отримання допомоги.

Подання заявок на участь у проєкті та консультації проводяться з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:30.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, ВПО якого міста отримають виплату на покриття оренди житла.