Денежная помощь в 50 тыс грн в одной области: при каких условиях ее выплатят

Деньги поступят за счет бюджета области

Единоразовая адресная денежная помощь начисляется для 376 граждан в Харьковской области, имеющих затруднительное положение. А из них для 22 лиц, которые вернулись из плена, — по 50 тысяч гривен.

В общей сложности на эту выплату было выделено 5,6 миллиона гривен, ведь денежная помощь предусмотрена 376 лицам, имеющим тяжелое материальное положение, что, в свою очередь, было вызвано чрезвычайными обстоятельствами. Средства поступят путем областного бюджета, как было сообщено на заседании комиссии по предоставлению одноразовой адресной денежной помощи гражданам Харьковской области, оказавшимся в затруднительной жизненной ситуации под председательством заместителя начальника ХОВА Виты Ковальской.

А 22 гражданам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, насчитают выплату на общую сумму 1,1 миллиона гривен. То есть по 50 тысяч гривен каждому.

"Поддерживаем наших жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Помогаем им восстановить здоровье, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни", — пояснила Ковальская.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие ВПЛ, оказавшиеся в критических ситуациях, получат денежную помощь.