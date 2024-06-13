Про зміни треба повідомити протягом 10 днів: які сім пенсіонерів можуть лишитись виплати

Це можна зробити в електронному варіанті

Деякі пенсіонери в Україні протягом 10 днів мають повідомити про певні зміни. Якщо цього не зробити, то літня людина може залишитись без виплати.

Це передбачено постановою правління Пенсійного фонду та статтею 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Повідомити про зміни можна за допомогою веб-порталу ПФУ.

Протягом 10 днів треба повідомити, якщо пенсіонер

отримав новий зразок паспорта громадянина України — ID-картки;

отримав новий паспорт у разі крадіжки чи втрати старого;

змінив прізвище;

змінив ідентифікаційний код;

змінив адресу проживання;

працевлаштувався;

звільнився з роботи.

Про зміни можна повідомити у найближче відділення Пенсійного фонду або подати заяву через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг.

Як подати заяву електронно:

Спочатку потрібно авторизуватись на Пенсійному фонді України за допомогою КЕП;

У лівому боковому меню обрати розділ "Щодо пенсійного забезпечення";

У вкладці "Внесення змін до пенсійної справи" сформувати відповідну заяву;

Відправити до ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонерам треба проходити ідентифікацію кожні 6 місяців.