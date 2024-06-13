Об изменениях следует сообщить в течение 10 дней: какие семь пенсионеров могут остаться выплаты

Это можно сделать в электронном варианте

Некоторые пенсионеры в Украине в течение 10 дней должны сообщить об определенных изменениях. Если этого не сделать, то пожилой человек может остаться без выплаты.

Это предусмотрено постановлением правления Пенсионного фонда и статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Сообщить об изменениях можно с помощью веб-портала ПФУ.

В течение 10 дней нужно сообщить, если пенсионер

получил новый образец паспорта гражданина Украины — ID-карты;

получил новый паспорт в случае кражи или утраты старика;

сменил фамилию;

изменил идентификационный код;

сменил адрес проживания;

трудоустроился;

уволился с работы.

Об изменениях можно сообщить в ближайшее отделение Пенсионного фонда или подать заявление через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг.

Как подать заявление по электронной почте:

Сначала нужно авторизоваться в Пенсионном фонде Украины с помощью КЭП;

В левом боковом меню выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";

Во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" сформировать соответствующее заявление;

Отправить в ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсионерам нужно проходить идентификацию каждые 6 месяцев.