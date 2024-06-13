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Об изменениях следует сообщить в течение 10 дней: какие семь пенсионеров могут остаться выплаты

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 13 июня 2024, 15:32
Гривна. Фото Pixabay

Это можно сделать в электронном варианте

Некоторые пенсионеры в Украине в течение 10 дней должны сообщить об определенных изменениях. Если этого не сделать, то пожилой человек может остаться без выплаты.

Это предусмотрено постановлением правления Пенсионного фонда и статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Сообщить об изменениях можно с помощью веб-портала ПФУ.

В течение 10 дней нужно сообщить, если пенсионер

  • получил новый образец паспорта гражданина Украины — ID-карты;
  • получил новый паспорт в случае кражи или утраты старика;
  • сменил фамилию;
  • изменил идентификационный код;
  • сменил адрес проживания;
  • трудоустроился;
  • уволился с работы.

Об изменениях можно сообщить в ближайшее отделение Пенсионного фонда или подать заявление через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг.

Как подать заявление по электронной почте:

  • Сначала нужно авторизоваться в Пенсионном фонде Украины с помощью КЭП;
  • В левом боковом меню выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";
  • Во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" сформировать соответствующее заявление;
  • Отправить в ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсионерам нужно проходить идентификацию каждые 6 месяцев.

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