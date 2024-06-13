Об изменениях следует сообщить в течение 10 дней: какие семь пенсионеров могут остаться выплаты
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Это можно сделать в электронном варианте
Некоторые пенсионеры в Украине в течение 10 дней должны сообщить об определенных изменениях. Если этого не сделать, то пожилой человек может остаться без выплаты.
Это предусмотрено постановлением правления Пенсионного фонда и статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Сообщить об изменениях можно с помощью веб-портала ПФУ.
В течение 10 дней нужно сообщить, если пенсионер
- получил новый образец паспорта гражданина Украины — ID-карты;
- получил новый паспорт в случае кражи или утраты старика;
- сменил фамилию;
- изменил идентификационный код;
- сменил адрес проживания;
- трудоустроился;
- уволился с работы.
Об изменениях можно сообщить в ближайшее отделение Пенсионного фонда или подать заявление через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг.
Как подать заявление по электронной почте:
- Сначала нужно авторизоваться в Пенсионном фонде Украины с помощью КЭП;
- В левом боковом меню выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";
- Во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" сформировать соответствующее заявление;
- Отправить в ПФУ.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсионерам нужно проходить идентификацию каждые 6 месяцев.