Допомога для сімей загиблих бійців: в якій області виплачуються гроші на поховання, дітей та його родичів

Заяву на нарахування треба подати в ЦНАП

Деякі міста України нарахують родинам померлих захисників компенсації та грошові допомоги. Одні з таких виплат здійснюються в Ірпінській міській раді, зокрема 17 000 гривень на поховання, одноразово щороку по 45 420 гривень та щомісячно по 6056 гривень.

У цій громаді діє програма "Турбота", як передає портал "Коментарі". Одноразова грошова допомога надається на підставі особистісної заяви одного з членів родини.

17 тисяч гривень допомоги надаватиметься з метою поховання сім'ям загиблих військовослужбовців, які перебували на обліку в громаді та брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення обороноздатності України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Така виплата здійснюється на основі заяви одного з членів сім'ї загиблого чи померлого військовослужбовця. Вона подається на ім'я міського голови в Центр надання адміністративних послуг Ірпінської міської ради.

Крім того, членам сімей загиблих військових України та Героїв Небесної Сотні виплачуватиметься:

щомісячна допомога дітям у розмірі 6056 гривень;

одноразове нарахування щороку на родину 45 тисяч 420 гривень.

Ці виплати, якщо в родини є кілька осіб, розподіляють порівну в рівних частинах. Також треба буде надати дані про всіх членів в родині, інформацію про їх реєстрацію. чи проживання і рішення суду про розірвання шлюбу, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтва про смерть і т.д.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якій міській раді виплатиться 30 тисяч гривень для мобілізованих бійців.