Помощь для семей погибших бойцов: в какой области выплачиваются деньги на погребение, детей и его родственников

Заявление на начисление следует подать в ЦПАУ

Некоторые города Украины насчитают семьям умерших защитников компенсации и помощи. Одни из таких выплат производятся в Ирпенском городском совете, в том числе 17 000 гривен на похороны, единовременно ежегодно по 45 420 гривен и ежемесячно по 6056 гривен.

В этом сообществе действует программа "Забота", как передает портал "Комментарии". Единовременная помощь предоставляется на основании личного заявления одного из членов семьи.

17 тысяч гривен помощи будет предоставляться с целью захоронения семьям погибших военнослужащих, состоящих на учете в общине и принимавших непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороноспособности Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Такая выплата производится на основании заявления одного из членов семьи погибшего или умершего военнослужащего. Она представляется на имя городского головы в Центр предоставления административных услуг Ирпенского городского совета.

Кроме того, членам семей погибших военных Украины и Героев Небесной Сотни будут выплачиваться:

ежемесячная помощь детям в размере 6056 гривен;

разовое начисление ежегодно на семью 45 тысяч 420 гривен.

Эти выплаты, если у семьи есть несколько человек, распределяют поровну в равных частях. Также нужно будет предоставить данные обо всех членах семьи, информацию об их регистрации или жительстве и решение суда о расторжении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельства о смерти и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком городском совете выплатится 30 тысяч гривен для мобилизованных бойцов.