Щомісячна грошова виплата за заслуги перед Батьківщиною: які суми передбачені військовим

Сума нарахування залежить від розміру мінімальної зарплати

Військові в Україні мають право на щомісячні грошові виплати, одна з таких нараховується за заслуги перед Батьківщиною. Вона також передбачена для членів сімей загиблих або померлих громадян, які мають такі заслуги.

Розмір допомоги залежить від присвоєної відзнаки. Про це мовиться в законі України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян", як передає Краматорська міська рада.

Щомісячна виплата здійснюється:

особам, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким/яких, починаючи з 2014 року:

особам, яким надано звання Герой України з врученням ордену "Золота Зірка" — у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

особам, яких нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів — у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

особам, яких нагороджено орденом "За мужність" трьох ступенів — у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

особам, яких нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів — у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

членам сімей загиблих (померлих) громадян з-поміж зазначених вище осіб — у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року.

Таке нарахування здійснюватиметься з дня звернення та призначення.

Варто зауважити, що грошова виплата призначається від того, чи перебуває заявник на обліку в органах ПФУ як одержувачі пенсії.

Особа може подати заяву на щомісячну виплату та документи на вебпорталі електронних послуг ПФУ або прийти особисто до будь-якого сервісного центру органів ПФУ. Покрокова інструкція, як подати електронну заяву.

"Щомісячна грошова виплата встановлюється без урахування розміру призначеної пенсії/щомісячного довічного грошового утримання, у тому числі понад максимально встановлений законодавством розмір. Тобто, встановлений особі розмір пенсії обмежується 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність, без урахування щомісячної грошової виплати", — йдеться на сайті ради.

Розмір нарахування виплачується в сумі мінімальної заробітної плати на всіх членів родини та ділиться між ними порівну. Водночас якщо особа перебуває на повному державному утриманні, то щомісячна допомога здійснюватиметься в повному розмірі.

Якщо за різними законами особа одночасно має право на щомісячну грошову виплату та пенсії, то нарахування буде здійснено за вибором громадянина за однією з підстав.

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