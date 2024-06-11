Виділення землі, ремонт оселі та багато іншого: які пільги надаються учасникам бойових дій

Є список пільг

Учасники бойових дій мають право на певні пільги, які стосуються земельно-житлових умов. В основний список входить п'ять різних пільг.

Крім того, учасники бойових дій отримають пільговий кредит, їх забезпечать житлом у разі поранення або каліцтва під час військової служби, а також їм нададуть знижку на певні послуги або вони будуть безоплатними. Про це повідомили у виданні "НаПенсії".

Учасники бойових дій можуть розраховувати на:

забезпечення житловою площею в разі необхідності поліпшення житлових умов;

виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва;

участь у житлових кооперативах і садівничих товариствах;

стоянку, гараж,

першочерговий ремонт житлових будинків і квартир, пільгове придбання матеріалів для будівництва, а також забезпечення паливом.

Згідно з даними, військові можуть отримати ще:

пільговий кредит на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків, подвірних будівель, дач і садових ділянок. Цей борг можна погасити протягом 10 років, починаючи з 5 року після закінчення будівництва;

житло у термін 2 роки після взяття на квартирний облік, якщо вони отримали поранення або каліцтва під час бойових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі ветерани війни, особи з інвалідністю з поміж учасників бойових дій, а також члени загиблих таких військових можуть отримати компенсацію з метою придбання житла.