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Виділення землі, ремонт оселі та багато іншого: які пільги надаються учасникам бойових дій

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Військовий Новина оновлена 11 червня 2024, 15:39
Військовий. Фото Генштаб ЗСУ

Є список пільг

Учасники бойових дій мають право на певні пільги, які стосуються земельно-житлових умов. В основний список входить п'ять різних пільг.

Крім того, учасники бойових дій отримають пільговий кредит, їх забезпечать житлом у разі поранення або каліцтва під час військової служби, а також їм нададуть знижку на певні послуги або вони будуть безоплатними. Про це повідомили у виданні "НаПенсії".

Учасники бойових дій можуть розраховувати на:

  • забезпечення житловою площею в разі необхідності поліпшення житлових умов;
  • виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва;
  • участь у житлових кооперативах і садівничих товариствах;
  • стоянку, гараж,
  • першочерговий ремонт житлових будинків і квартир, пільгове придбання матеріалів для будівництва, а також забезпечення паливом.

Згідно з даними, військові можуть отримати ще:

  • пільговий кредит на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків, подвірних будівель, дач і садових ділянок. Цей борг можна погасити протягом 10 років, починаючи з 5 року після закінчення будівництва;
  • житло у термін 2 роки після взяття на квартирний облік, якщо вони отримали поранення або каліцтва під час бойових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі ветерани війни, особи з інвалідністю з поміж учасників бойових дій, а також члени загиблих таких військових можуть отримати компенсацію з метою придбання житла.

Теги:
#Військові #Пільги #Виплати військовим