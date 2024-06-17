Оплата лікарняного: за яких умов українці можуть розраховувати на гроші від роботодавця

Лікарняні надаються не всім

Під час хвороби або травми працівник отримує матеріальну підтримку — лікарняні. Аби застрахованій особі здійснили виплату, роботодавцю, лікарю та Пенсійному фонду України треба зробити певні дії.

Українцю, який отримав травму чи захворів, виплати нарахуються роботодавцем. Про це пояснили у Пенсійному фонді й додали, які є послідовні дії, аби заявник отримав гроші.

Як отримати виплати — інструкція від ПФУ

Щоб застрахована особа отримала лікарняні виплати, треба йти за такою послідовністю:

Застрахована особа звертається до лікаря для встановлення факту тимчасової втрати працездатності. Лікар за результатами огляду створює медичний висновок про тимчасову втрату працездатності, який є підставою для формування листка непрацездатності. Пенсійний фонд України створює лікарняний в Електронному реєстрі листків непрацездатності та передає його до роботодавця. Роботодавець у кабінеті страхувальника на порталі електронних послуг ПФУ отримує листок непрацездатності, формує заяву-розрахунок і направляє до ПФУ. Пенсійний фонд України опрацьовує заяву-розрахунок, не пізніше трьох днів після надходження заяви-розрахунку фінансує кошти на окремий рахунок роботодавця. Роботодавець виплачує допомогу застрахованій особі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що роботодавці можуть надавати одноразову допомогу для працівників.