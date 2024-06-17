Оплата лікарняного: за яких умов українці можуть розраховувати на гроші від роботодавця
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Лікарняні надаються не всім
Під час хвороби або травми працівник отримує матеріальну підтримку — лікарняні. Аби застрахованій особі здійснили виплату, роботодавцю, лікарю та Пенсійному фонду України треба зробити певні дії.
Українцю, який отримав травму чи захворів, виплати нарахуються роботодавцем. Про це пояснили у Пенсійному фонді й додали, які є послідовні дії, аби заявник отримав гроші.
Як отримати виплати — інструкція від ПФУ
Щоб застрахована особа отримала лікарняні виплати, треба йти за такою послідовністю:
- Застрахована особа звертається до лікаря для встановлення факту тимчасової втрати працездатності.
- Лікар за результатами огляду створює медичний висновок про тимчасову втрату працездатності, який є підставою для формування листка непрацездатності.
- Пенсійний фонд України створює лікарняний в Електронному реєстрі листків непрацездатності та передає його до роботодавця.
- Роботодавець у кабінеті страхувальника на порталі електронних послуг ПФУ отримує листок непрацездатності, формує заяву-розрахунок і направляє до ПФУ.
- Пенсійний фонд України опрацьовує заяву-розрахунок, не пізніше трьох днів після надходження заяви-розрахунку фінансує кошти на окремий рахунок роботодавця.
- Роботодавець виплачує допомогу застрахованій особі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що роботодавці можуть надавати одноразову допомогу для працівників.