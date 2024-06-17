Оплата больничного: при каких условиях украинцы могут рассчитывать на деньги от работодателя

Больничные предоставляются не всем

Во время болезни или травмы работник получает материальную поддержку — больничные. Чтобы застрахованному лицу произвели выплату, работодателю, врачу и Пенсионному фонду Украины нужно совершить определенные действия.

Украинцу, получившему травму или заболевшему, выплаты начисляться работодателем. Об этом объяснили в Пенсионном фонде и добавили, какие есть последовательные действия, чтобы заявитель получил деньги.

Как получить выплаты — инструкция от ПФУ

Чтобы застрахованное лицо получило больничные выплаты, нужно следовать такой последовательности:

Застрахованное лицо обращается к врачу для установления факта временной потери трудоспособности. Врач по результатам осмотра создает медицинское заключение о временной потере трудоспособности, которое является основанием для формирования нетрудоспособного листка. Пенсионный фонд Украины создает больничный в Электронном реестре листков нетрудоспособности и передает его работодателю. Работодатель в кабинете страхователя на портале электронных услуг ПФУ получает листок нетрудоспособности, формирует заявление-расчет и направляет в ПФУ. Пенсионный фонд Украины прорабатывает заявление-расчет, не позднее трех дней после поступления заявления-расчета финансирует средства на отдельный счет работодателя. Работодатель выплачивает помощь застрахованному лицу.

Напомним, ранее Телеграф писал, что работодатели могут оказывать единовременную помощь для работников.