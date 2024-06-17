Оплата больничного: при каких условиях украинцы могут рассчитывать на деньги от работодателя
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Больничные предоставляются не всем
Во время болезни или травмы работник получает материальную поддержку — больничные. Чтобы застрахованному лицу произвели выплату, работодателю, врачу и Пенсионному фонду Украины нужно совершить определенные действия.
Украинцу, получившему травму или заболевшему, выплаты начисляться работодателем. Об этом объяснили в Пенсионном фонде и добавили, какие есть последовательные действия, чтобы заявитель получил деньги.
Как получить выплаты — инструкция от ПФУ
Чтобы застрахованное лицо получило больничные выплаты, нужно следовать такой последовательности:
- Застрахованное лицо обращается к врачу для установления факта временной потери трудоспособности.
- Врач по результатам осмотра создает медицинское заключение о временной потере трудоспособности, которое является основанием для формирования нетрудоспособного листка.
- Пенсионный фонд Украины создает больничный в Электронном реестре листков нетрудоспособности и передает его работодателю.
- Работодатель в кабинете страхователя на портале электронных услуг ПФУ получает листок нетрудоспособности, формирует заявление-расчет и направляет в ПФУ.
- Пенсионный фонд Украины прорабатывает заявление-расчет, не позднее трех дней после поступления заявления-расчета финансирует средства на отдельный счет работодателя.
- Работодатель выплачивает помощь застрахованному лицу.
Напомним, ранее Телеграф писал, что работодатели могут оказывать единовременную помощь для работников.