"Старовинна техніка": українець показав фокуси з голубами та насмішив мережу (відео)

Подія відбулась біля смітника

Чоловік у Вінниці показав, як треба розмовляти з птахами. Українці вражені тим, як це відбулось.

Відповідне відео поширюють у мережі Тік Ток. Автори зазначили, що це було дуже круто.

"У Вінниці була відновлена техніка комунікації з птахами", — підисали відео так.

Невідомий стояв поруч із смітником, де була велика кількість голубів, які оточили чоловіка. Він почав розмахувати руками, нагинатись, аж потім на його руку почали масово злітатись птахи. За декілька секунд сиділо 3 голуби.

До речі, дівчина у Києві створює прикраси з фекалій голуба та продає їх за великі гроші.

Відео, де невідомий чоловік комунікує з птахами стало дуже вірусним та набрало багато переглядів та лайків. Україці вирішили прокоментувати та написати думку щодо побаченого.

Хтось писав, що це тренування бойових голубів. Ще один користувач мережі дотепно пожартував, що в сусідній Росії будуть новини про мобілізацію біологічної зброї. А також називали чоловіка "тренером голубів".

Були й жарти про те, що в Україні дорожчає м'ясо. Популярна фраза: "Будь простіше, і до тебе потягнуться люди" також є серед коментаторів, але викрутили це зовсім в іншу сторону.

Раніше "Телеграф" писав, що дід-квадробер в Одесі нявкав на перехожих.