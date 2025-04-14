"Калічити російську економіку": сенатор США жорстко пригрозив Путіну після атаки Росії на Суми

В Сенаті на розгляді перебуває законопроєкт про 500% мита на російські енергоносії

США мають запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на негайний мир в Україні. Жахливий ракетний удар по Сумах, який російський режим здійснив 13 квітня – це відповідь Кремля на зусилля США, спрямовані на досягнення миру.

Про це написав сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем. Він назвав "варварським" атаку росіян по Сумах, де загинули десятки мирних мешканців.

"Путін і мир, очевидно, не вписуються в одне речення… Якщо найближчим часом не відбудеться кардинальних змін, для мене очевидно, що єдина надія покласти край цій війні — це продовжувати калічити російську економіку і карати тих, хто підтримує Путіна", – зазначив він.

Зазначимо, що нещодавно у Сенаті США було представлено законопроєкт щодо масштабних мит проти російських енергоносіїв, які можуть бути запроваджені у випадку відмови Кремля від мирних переговорів, або у разі порушення росіянами потенційної мирної угоди з Україною. Співавтори законопроєкту – республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль, під документом поставили підписи ще 50 сенаторів – по 25 від обох партій, Республіканської та Демократичної.

Нагадаємо, що 13 квітня ворог атакував місто Суми двома балістичними ракетами. Удари прийшлись по центру міста, де було багато людей, зокрема, на вулиці, в автомобілях і громадському транспорті. Як поінформували у Сумській МВА, саме другий удар став тим, який призвів до великих людських втрат. Удар припав на Вербну неділю, коли вулиці міста були заповнені людьми.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до жорсткої реакції на терор. А відомий політолог розвінчав заяви деяких осіб про те, куди вдарили росіяни у Сумах. За його словами, військових у місці російської атаки не було. Зате внаслідок російського ракетного удару по Сумах загинула ціла родина з дитиною.