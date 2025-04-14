Після атаки РФ на Суми Мерц анонсував постачання Україні далекобійних ракет: названо єдину умову

Мерц пообіцяв, що коли буде досягнута відповідна домовленість, Німеччина візьме участь у постачаннях ракет

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після удару росіян по Сумах 13 квітня заявив, що на відміну від канцлера Олафа Шольца, завжди був готовий підтримати передачу Україні крилатих ракет Taurus. Єдина умова – рішення про передачу повинно бути узгоджене з іншими європейськими партнерами.

Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle. Мерц підтвердив, що підтримає передачу Україні далекобійних ракет, додавши, що це вже роблять деякі інші країни-партнери.

"Я завжди казав, що зробив би це, але лише за узгодженням з європейськими партнерами… Це роблять британці, це роблять французи, американці в будь-якому разі також", – сказав він.

Мерц зазначив, що коли буде досягнута відповідна домовленість, Німеччина візьме участь у постачаннях ракет. Також майбутній канцлер підкреслив, що Збройним силам України потрібно перейти від виключно оборонних дій до більшої активності, зокрема знищуючи далекобійним озброєнням шляхи постачання російської армії – наприклад, у Криму.

"Збройні сили України вже три роки тільки реагують. Настав час, щоб вони почали впливати на хід подій", – резюмував Мерц.

Зазначимо, що 9 квітня ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив низку заяв на пресконференції в Берліні, на якій СДПН та консервативний блок ХДС/ХСС представили угоду про коаліцію. У своїх словах лідер партії ХДС/ХСС ("Християнсько-демократична спілка" та "Християнсько-соціальна спілка") надіслав "послання" президенту США Дональду Трампу.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Мерц повідомив, що Німеччина за керівництва ХДС прагнутиме досягти незалежності Європи від США в економічному та оборонному планах. Також Мерц після вступу на посаду канцлера хоче виділити Україні військову допомогу у розмірі 3 мільярди євро. Ці кошти були заблоковані його попередником, канцлером Шольцом.