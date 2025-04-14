"Жахливе кровопролиття": після атаки на Суми діаспора в Канаді виступила з вимогами сильніше озброїти Україну

Канада та союзники повинні відмовитися від намагань замирення Росії та від спроб змусити Кремль піти на мир

Західні країни повинні терміново надати Україні ще більше озброєння, щоб зупинити те кровопролиття, яке влаштував російський режим. Терористичний удар росіян по Сумах 13 квітня демонструє, що переговори не допомагають, потрібна сила зброї та перемога над Кремлем.

Про це заявила президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій, повідомляє "Укрінформ". Вона зазначила, що потрібно більше зброї для України, в тому числі системи протиповітряної оборони.

"Жахливе кровопролиття, яке Росія чинить в Україні, не припиниться, доки Канада та союзники не нададуть Україні зброю та системи протиповітряної оборони, необхідні для захисту українських міст і перемоги над Росією. Як сказав президент Зеленський, переговори не зупиняють балістичні ракети та бомби", – сказала Хичій.

За її словами, Канада та союзники повинні відмовитися від намагань замирення Росії та від спроб змусити Кремль піти на мир. Замість цього потрібно посилити санкційний тиск на РФ, визнати її державою-спонсором тероризму та надавати Україні усе потрібне для її перемоги над росіянами.

Нагадаємо, що 13 квітня ворог атакував Суми двома балістичними ракетами. Удари прийшлись по центру міста, де було багато людей, зокрема, на вулиці, в автомобілях і громадському транспорті. Як поінформували у Сумській МВА, саме другий удар став тим, який призвів до великих людських втрат. Удар припав на Вербну неділю, коли вулиці міста були заповнені людьми.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до жорсткої реакції на терор. А відомий політолог розвінчав заяви деяких осіб про те, куди вдарили росіяни у Сумах. За його словами, військових у місці російської атаки не було. Зате внаслідок російського ракетного удару по Сумах загинула ціла родина з дитиною.