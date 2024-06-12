Скільки потрібно стажу для виходу на пенсію у 2024 році: є зафіксовані норми

Для соцвиплати треба звернутись в органи соціального захисту

Аби отримати пенсію, у літньої особи має бути норма страхового стажу. Якщо його недостатньо, то їм передбачена соціальна допомога.

Згідно з даними сайту Фактів ICTV, з 1 січня 2024 року, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати щонайменше 31 рік страхового стажу. Якщо у пенсіонера немає стільки відпрацьованих років, то він матиме право на виплату у 63 роки за умови 21 року стажу.

У випадку, коли у 63 роки літня особа не має норми стажу, то право на вихід на відпочинок він матиме у 65 років, якщо її стаж складає від 15 до 21 років.

Під час найгіршого сценарію, а саме відсутність стажу, громадянину не передбачені пенсійні виплати й він отримуватиме соціальну допомогу.

У 2024 році розмір такої допомоги становить різницю між 2361 гривню (прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність) та 3028 гривні (середньомісячний сукупний дохід сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більший за 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Як отримати соціальну виплату

Заявнику без страхового стажу треба звернутись до органів соціального захисту за місцем прописки або за адресою фактичного проживання.

Йому потрібно зібрати такі документи:

заява;

документ, що засвідчує особу пенсіонера та його місце проживання + ІПН;

довідка про наявний страховий стаж (видається у Пенсійному фонді на запит пенсіонера);

декларація про доходи і майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні пів року, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому під час працевлаштування роки страхового стажу не зарахувались.