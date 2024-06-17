Некоторым пенсионерам в 2024 году не засчитают до 10 лет стажа: кто может потерять их

Количество неучтенного стажа зависит от действующего года

Некоторые периоды страхового стажа у украинцев не будут засчитываться в трудовой стаж. Это касается лиц, работавших в Российской Федерации после 19 февраля 2014 года.

В страховой стаж для граждан при назначении пенсии не будет относиться работа на страну-агрессора после 2014 года. Согласно законопроекту №9452 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины", передает Министерство социальной политики Украины.

Этот законопроект предусматривает не зачисление стажа с 19 февраля 2014 во время:

военной службы в силовых структурах государства-агрессора;

работы в незаконных вооруженных или военизированных формированиях;

работы судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях;

добровольного занятия должностей в незаконных органах власти.

Как говорится в Минсоцполитики, после вторжения Российской Федерации Украина прервала дипломатические связи со страной-агрессором, включая Пенсионные фонды. Поэтому работавшие за рубежом украинцы должны предоставить Пенсионному фонду соответствующие документы для учета трудового стажа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пенсионеры летом могут потерять выплаты.