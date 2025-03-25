"Розв’язали руки агресору": як в Україні реагують на домовленості про 30-денне перемир’я

Угоди назвали несправедливою та вигідною агресору

Домовленості між США, Росією та Україною про безпечне судноплавство в Чорному морі та обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі викликали хвилю критики серед українських політиків, експертів і громадських діячів. Більшість з них вважають, що угода одностороння, а поступки зробила лише Україна.

"Телеграф" зібрав ключові коментарі українських публічних осіб після офіційних заяв. Позитиву в них мало.

Народний депутат Ярослав Железняк звернув увагу на відмінності в заявах українських, американських та російських чиновників.

"Не виглядає це як ефективні результати трьох днів "човнової дипломатії" партнерів", — написав він.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко акцентував на проблемах із контролем дотримання домовленостей:

"[…] Поки все це повна маячня на рівні заяв. І Росія має величезний досвід щодо уникнення наслідків моніторингу з 2014 року. Пам’ятаю, як при першій канонаді в Маріуполі у 2014-2016 роках місія ООН швидесенько виїжджали в бік Запоріжжя, а місія ОБСЄ ховалась за бокалом пива в пабі в центрі. Такий собі моніторинг. Не дарма ці дві моніторингові місії системно пікетували з плакатами з зображенням незрячих. То як зараз? Не думаю, що в американців більше бажання лізти під вибухи чи реально зупиняти російські судна. Тим більше не російські, а під якимось іншим прапором Тому віри в домовленості в мене нема. Але з урахуванням пом'якшення режиму санкцій лише на стадії обіцянок змушує нервувати. Чому? Тому, що поки США точно не на нашому боці. Як би там хто не надував щоку та двигав бровами — вони відверто заграють з нашим ворогом. А там — подивимось. Все одно — своє робити", — дописав він.

Сергій Стерненко, український волонтер, вважає, що перемовини в Саудівській Аравії вигідні лише Росії. "Фактично тільки Україна пішла на поступки", — пише він. За словами Стерненка, перемир’я росіянам знадобилося лише після масштабних атак по їхній енергетичній інфраструктурі:

"Атакувати нас ракетами і дронами будуть і далі. Не менше, ніж раніше. Останні удари по житлових будинках в Одесі, Києві тощо — тому підтвердження. Натомість вони отримують послаблення санкцій в частині добрив та більше свободи для продажу вкраденого у України зерна. Вони вимагають ще більше зняти санкції, і немає сумнівів — Штати їх знімуть. Ми ж від цієї угоди не отримаємо нічого […] Наслідки угоди — це зниження санкцій, більше свободи для російських суден, доступ до ринків. А ми від цього нічого не отримаємо. Це не справедлива угода. Це розвʼязання рук агресору", — наголосив Стерненко.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що найближчим часом зросте інформаційний тиск з боку РФ.

"Починається період, коли Росія збільшить інформаційні атаки, провокації і звинувачення України у "зриві домовленостей". Жодних питань територій, вологі мрії росіян — це лише їх вологі мрії", — заявив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що розвідка США вважає малоймовірною появу альтернативи Путіну. Щобільше, там вказали, що наразі ймовірність заміни російського президента є меншою, ніж за будь-який період його правління.