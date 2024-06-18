Яйца и не только: популярным продуктам грозит удорожание из-за отключения света

Эксперт привел факторы, влияющие на ценообразование

В Украине действуют отключения света, и эта ситуация станет причиной удорожания важных продуктов. В этот список попало производство продукции птицеводства – курятины и яиц.

Постоянные проблемы с электроэнергией становятся угрозой не только производству товаров птицеводства, но и существованию отрасли и продовольственной безопасности государства. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко, передает Agroportal.

В настоящее время отключения света на птицеводстве продолжаются от 7 до 10 часов, то есть за сутки электроэнергия может быть от 4 до 10 часов.

"Инкубация, а затем и выращивание молодняка кур-несушек требует четкого соблюдения технологических показателей содержания птицы в течение четырех месяцев, чего невозможно достичь без обеспечения стабильной и бесперебойной поставки электроэнергии. Использование резервных источников питания не только существенно увеличивает себестоимость производства продукции, но и повышает риск потери поголовья птицы в результате возможных сбоев в работе", — пояснил Карпенко.

Карпенко отмечает, что еще большие требования к электроэнергии имеют производители мяса птицы. Обеспечение света им требуется для инкубации на протяжении всего цикла выращивания, умерщвления птицы, переработки, хранения и доставки товара. Кроме того, мощности в выращивании и содержании птицы имеют другие источники питания, чего нельзя сказать о производстве комбикорма.

"Мощное оборудование комбикормовых заводов требует определенного напряжения для его запуска и работы, обеспечения всех связанных процессов изготовления комбикорма согласно рационам, чего дизель-генераторы обеспечить просто не способны. Невозможность произвести комбикорм может привести к неизбежной потере поголовья птицы", — объясняет он.

Еще одним значимым фактором, влияющим на цены, является торговля. Сети магазинов сокращают заказы, чтобы продать товар без остатка, ведь продукция портится. Поэтому снижается потребление, что также оказывает давление на цены.

В то же время, в течение 2 последних месяцев было зафиксировано удорожание зерновых, масличных культур и продуктов их переработки — от 35 до 45%. Цена на них формирует стоимость комбикорма, который в свою очередь составляет 65-70% себестоимости яиц и мяса птицы. Эксперт определяет, что именно этот фактор влияет на ценообразование продукции больше всего и поэтому производители вынуждены будут поднимать оптово-отпускную стоимость.

Как резюмирует Карпенко, повышение тарифов на электроэнергию и акцизов на топливо приведет к цепному росту затрат на все составляющие производственной себестоимости, включая яйца и мясо.

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