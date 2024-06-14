У 2023 був вполовину дорожче: скільки коштує популярний овоч та чи падатиме ціна надалі

Фермери змушені знижувати вартість через надходження пропозиції

На українському ринку продовжують знижуватись в ціні популярні овочі борщового набору. В цю категорію потрапила і торішня ріпчаста цибуля, яка за тиждень здешевшала на 25%.

Причиною зниження вартості на цей овоч аналітики виокремлюють збільшення продукції. Про це повідомили експерти проєкту EastFruit.

Наразі вартість цибулі врожаю 2023 року коливається від 14 до 20 гривень за кіло. Тижнем раніше ціна не опускалась нижче 18 гривень.

Водночас у продажу доступна в достатній кількості ріпчаста цибуля нового врожаю, відпускні ціни на яку перебувають в коридорі 16-22 гривень.

За словами аналітиків, наразі фермери відвантажують торішню цибулю на 52% дешевше, аніж у першій половині 2023 року.

Крім того, учасники ринку відзначають, що тенденція на зниження цін цибулі збережеться і надалі. За їх словами, через низьку торговельну активність в цьому сегменті й стрімке зростання пропозиції фермери практично щодня змушені переглядати відпускні ціни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи вплинула негода на кількість врожаю лохини, яблук та малини в 9 регіонах України.