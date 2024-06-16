"Кола" б'є по кишені: в Україні стрімко дорожчає газованка

Ціни можуть серйозно відрізнятися у різних магазинах

В Україні подорожчала газованка. Це стосується і звичайної мінералки, і солодких вод.

Про це свідчать дані порталу "Мінфін". За його інформацією, ще у травні за півторалітрову пляшку популярної в Україні мінералки "Моршинська" просили в середньому 22,40 грн., а вже зараз ціни злетіли вище 23 гривень (23,23).

Також злетіли ціни і на одну з популярних у світі солодких газованок — кока-колу. У середньому ви можете придбати її за 47,51 грн. за 1750 мл. При цьому у різних супермаркетах вартість відрізняється. Якщо в Ашан за неї просять 44,20 грн, то в МегаМаркет доведеться віддати 56,30 грн.

У травні пляшка такого напою об’ємом 1,75 літра в середньому коштувала 46,86 грн.

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