Подешевшала в три рази: в Україні обвалились ціни на популярну ягоду

Вартість різко знизилась за тиждень

Ціни на продукти в Україні змінюються досить динамічно, особливо на фрукти, ягоди та овочі. Нещодавно ми писали про те, що тепличні огірки подешевшали на 30%, а тепер повідомляємо про зміну вартості малини.

Популярна серед українців ягода знизилась майже втричі всього за тиждень. Як повідомляє проєкт EastFruit, зараз вартість 1 кг малини починається від 100 грн.

Малина подешевшала майже втричі

Ціна 1 кілограму ягоди складає від 100 до 160 гривень. Ще тиждень тому за малину просили більше. Її продавали за 330-350 грн за 1 кг.

Не настільки стрімко, але теж досить відчутно подешевшала лохина. Раніше за неї просили 400-420 грн за 1 кг, а тепер ціна знизилась до 320-380 грн.

Ціни на ягоду для заморожування

Сезон тільки розпочався, а заморожувальники вже озвучують перші ціни, за які вони згодні закупляти малину. Вартість вище, ніж у 2023 році, проте фермерів вона не влаштовує. Ціни залежать від області(1 кг):

Хмельницька область ― 35 грн;

Житомирська ― 45-50 грн;

Львівська ― 42-44 грн;

Київська ― 45-50 грн;

Вінницька ― 35 грн.

Заморожувальники звертають увагу, що несуть більші ризики через ситуацію в енергосистемі. Через це процес стає значно дорожчим. Тому вони хотіли б зекономити на сировині.

Зазначимо, що вартість 1 кг ягоди в Україні складає близько одного долара США. При цьому світові ціни близькі до $3 за 1 кг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деякі овочі з борщового набору подорожчали у 3-5 разів. Проте скоро вони можуть стати ще дорожчими.