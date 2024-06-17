Подешевшала в три рази: в Україні обвалились ціни на популярну ягоду
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Вартість різко знизилась за тиждень
Ціни на продукти в Україні змінюються досить динамічно, особливо на фрукти, ягоди та овочі. Нещодавно ми писали про те, що тепличні огірки подешевшали на 30%, а тепер повідомляємо про зміну вартості малини.
Популярна серед українців ягода знизилась майже втричі всього за тиждень. Як повідомляє проєкт EastFruit, зараз вартість 1 кг малини починається від 100 грн.
Малина подешевшала майже втричі
Ціна 1 кілограму ягоди складає від 100 до 160 гривень. Ще тиждень тому за малину просили більше. Її продавали за 330-350 грн за 1 кг.
Не настільки стрімко, але теж досить відчутно подешевшала лохина. Раніше за неї просили 400-420 грн за 1 кг, а тепер ціна знизилась до 320-380 грн.
Ціни на ягоду для заморожування
Сезон тільки розпочався, а заморожувальники вже озвучують перші ціни, за які вони згодні закупляти малину. Вартість вище, ніж у 2023 році, проте фермерів вона не влаштовує. Ціни залежать від області(1 кг):
- Хмельницька область ― 35 грн;
- Житомирська ― 45-50 грн;
- Львівська ― 42-44 грн;
- Київська ― 45-50 грн;
- Вінницька ― 35 грн.
Заморожувальники звертають увагу, що несуть більші ризики через ситуацію в енергосистемі. Через це процес стає значно дорожчим. Тому вони хотіли б зекономити на сировині.
Зазначимо, що вартість 1 кг ягоди в Україні складає близько одного долара США. При цьому світові ціни близькі до $3 за 1 кг.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що деякі овочі з борщового набору подорожчали у 3-5 разів. Проте скоро вони можуть стати ще дорожчими.