Ринок повертає собі стабільність? Яких коливань чекати від курсу долара

Нацбанк пильнує за показниками

До кінця поточного тижня курс американської валюти не перевищить 41 гривню. Ситуація на ринку стабілізувалась завдяки Національному банку України.

На минулому тижні попит на валюту був більший на 425 мільйонів доларів, аніж пропозиція. Про це повідомив президент Українського аналітичного центру Андрій Шевчишин у коментарі для ТСН.

"Ситуація стабілізувалась завдяки діям Нацбанку, який, як я і прогнозував, показово зупинив і знизив курс долара, мовляв, усе під контролем. Якби цього не сталося, готівковий курс міг піти й вище, до 42 гривні", — аналізує експерт.

За його словами, Україна очікує на черговий транш від Міжнародного валютного фонду в сумі 2,2 млрд доларів. Як наслідок — золото-валютні резерви виростуть.

Згідно з прогнозом, на міжбанку долар зупиниться приблизно на позначці 40,15 гривні, а на готівковому ринку курс не перевищить 40,70 гривні.

Курс долара в Україні станом на 14 червня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 14 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,45 грн (купівля) та 40,95 (продаж). Готівковий курс — 40,95 (купівля) та 41,05 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,69 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чого очікувати від курсу долара протягом цього місяця. Прогнозом поділився начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий.