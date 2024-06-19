НБУ сократит поддержку гривни: в каких пределах будет колебаться курс доллара в ближайшие дни

Аналитик дал прогноз

В течение этой рабочей недели курс доллара в банках будет находиться в пределах 39,95-41,45 грн, а в обменниках будет колебаться в коридоре 40,10-41,35 грн. Национальный банк Украины продолжит выходить на рынок с интервенциями, но объемы воздействий, которыми он поддерживает гривну, снизятся.

На межбанке котировка доллара составит 40,15-40,95 гривны. Такой прогноз дал аналитик Алексей Козырев.

По его словам, большое количество обменных пунктов будет выставлять разницу между курсом продаж и покупки доллара в пределах от 20 до 30 копеек.

Поэтому наличный доллар в банках будет составлять от 39,95 до 41,45 грн, а в обменниках финкомпаний — от 40,10 до 41,35 грн.

"НБУ продолжит активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара. Но учитывая начало периода бюджетных платежей в бизнесе, объемы необходимых влияний для поддержки курса гривны на торгах несколько сократятся ", — резюмирует Козырев.

Курс доллара в Украине на 19 июня

По данным портала "Минфин", в среду, 19 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,46 грн (покупка) и 40,98 (продажа). Наличный курс — 40,85 (покупка) и 40,94 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,54 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, насколько может обесцениться гривна до конца 2024 года.