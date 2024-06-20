Очікуються "гойдалки": чи буде рости курс долара протягом цього тижня

На ринку передбачається нестабільна "погода"

На цьому тижні прогнозується, що курс американської валюти надалі буде рости. Долар до 23 червня може здорожчати до 41,5 гривні.

Показники в банках та обмінниках продовжать рости, але це відбуватиметься повільно. Про це повідомив Олександр Охріменко у коментарі для ТСН.

За його словами, поточного тижня курс готівкової гривні перебуватиме в коридорі між 40,8 та 41,5 за долар.

"Курс буде досить волатильним, тобто коливатиметься щодня то вгору, то вниз, але висхідний тренд продовжиться", — додав Охріменко.

Курс долара в Україні станом на 20 червня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 20 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,48 грн (купівля) та 40,95 (продаж). Готівковий курс — 40,84 (купівля) та 40,91 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,53 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на скільки змінилась вартість американської валюти за одну добу.