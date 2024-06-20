Ожидаются "качели": будет ли расти курс доллара в течение этой недели

На рынке предполагается нестабильная "погода"

На этой неделе прогнозируется, что курс американской валюты в дальнейшем будет расти. Доллар к 23 июня может подорожать до 41,5 гривны.

Показатели в банках и обменниках продолжат расти, но это будет происходить медленно. Об этом сообщил Александр Охрименко в комментарии для ТСН.

По его словам, на текущей неделе курс наличной гривны будет находиться в коридоре между 40,8 и 41,5 доллара.

"Курс будет достаточно волатильным, то есть будет колебаться каждый день то вверх, то вниз, но восходящий тренд продолжится", — добавил Охрименко.

Курс доллара в Украине по состоянию на 20 июня

По данным портала "Минфин", в четверг, 20 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,48 грн (покупка) и 40,95 (продажа). Наличный курс — 40,84 (покупка) и 40,91 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,53 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на сколько изменилась стоимость американской валюты за сутки.