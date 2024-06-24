Долар сповільнює своє здорожчання: в яких межах коливатиметься курс цього тижня

Аналітик дав прогноз

Протягом 24-30 червня на українському ринку безготівковий долар навряд чи виросте до 41 гривні у продажу. Водночас готівка очікується трохи дорожчою — від 40,80 до 41,20 гривні.

Як каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, передає ТСН, минулого тижня курс долара на готівковому ринку сягнув позначки 40,75 гривні купівлі та 40,85 гривні продажу. Тому Нацбанк посилив продаж валют.

"На поточному тижні безготівковий курс навряд чи вийде за 41 грн/долар у продажу, відповідно готівковий курс очікується вищим за нього на 30-40 коп., тобто від 40,80 до максимум 41,20 грн/долар", — прогнозує експерт.

Курс долара в Україні станом на 24 червня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 24 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,40 грн (купівля) та 40,85 (продаж). Готівковий курс — 40,75 (купівля) та 40,84 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,51 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що наразі курс долара, за думкою експерта, менший, аніж він міг бути під час війни. Він також спрогнозував, чи очікувати на 42 гривні за бакс до кінця року.