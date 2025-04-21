Майже три тисячі порушень: Зеленський підвів підсумки "Великоднього перемир'я"

Більшість обстрілів та спроб штурму було на Покровському напрямку, в Курській та Бєлгородській областях

Російські окупанти майже три тисячі разів порушили оголошене ними "Великоднє перемир'я". Україна надалі планує діяти на фронті дзеркально: на тишу буде тиша, на російські штурми, атаки та удари будуть відповідати ударами та атаками.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що згідно із доповіддю головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, за добу 20 квітня російські окупанти на фронті порушили режим припинення вогню 2935 разів.

Більшість обстрілів та спроб штурму було на Покровському напрямку, в Курській та Бєлгородській областях. Загалом росіяни 96 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ, здійснили 1882 обстріли (812 із важкого озброєння) та понад 950 разів застосували FPV-дрони.

"Цього дня Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами. Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова", – резюмував президент.

Зазначимо, в США заявили раніше, що вітали б можливість продовження "Великоднього перемир’я" в Україні, яке оголошував Володимир Путін. У Києві після цього повідомили, що перемир’я особливо й не було, а росіяни за старою традицією звинувачують у всіх своїх бідах Україну – активно вигадуючи фейки про нібито "українські удари" та "українські обстріли". Хоча саме росіяни намагалися використати перемир'я для подальшої підготовки бойових дій.

За даними Центру протидії дезінформації, Кремль намагався реалізувати інформаційну операцію проти України, оголосивши в односторонньому порядку так зване "великоднє перемир'я". Але спроба росіян провалилася: російському правителю Володимиру Путіну не вдалося вдати із себе "великого миротворця", хоча це було однією з головних цілей російського режиму.