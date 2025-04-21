З Поливаним понеділком 2025! Найкрасивіші картинки та листівки для привітання близьких
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Не забудьте надіслати привітальну листівку близьким
На другий день Великодня настає світлий день — Поливаний понеділок. Його також називають Мокрим, Водяним або Обливним понеділком. Саме обливання водою — головна традиція цього свята, яка збереглася в українських родинах з давніх часів.
Поливаний понеділок — про очищення, новий початок, весну в душі. Тому привітати рідних — це дуже важливо. Побажайте близьким добра, злагоди і добробуту.
Поливаний понеділок — це ще один спосіб продовжити свято. Він про радість, сміх, легкість і трохи дитинства, яке не минає, якщо його берегти. Тому набирайте воду у пляшку і виходьте на вулиці обливатися водою.
"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки та картинки, щоб ви могли привітати рідних і близьких зі святом Поливаного понеділка. Надішліть яскраве привітання у месенджерах і підійміть настрій близьким.
Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити в Поливаний понеділок. Ми назвали найголовніші заборони цього дня.