З Поливаним понеділком 2025! Найкрасивіші картинки та листівки для привітання близьких

Не забудьте надіслати привітальну листівку близьким

На другий день Великодня настає світлий день — Поливаний понеділок. Його також називають Мокрим, Водяним або Обливним понеділком. Саме обливання водою — головна традиція цього свята, яка збереглася в українських родинах з давніх часів.

Поливаний понеділок — про очищення, новий початок, весну в душі. Тому привітати рідних — це дуже важливо. Побажайте близьким добра, злагоди і добробуту.

Поливаний понеділок — це ще один спосіб продовжити свято. Він про радість, сміх, легкість і трохи дитинства, яке не минає, якщо його берегти. Тому набирайте воду у пляшку і виходьте на вулиці обливатися водою.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки та картинки, щоб ви могли привітати рідних і близьких зі святом Поливаного понеділка. Надішліть яскраве привітання у месенджерах і підійміть настрій близьким.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити в Поливаний понеділок. Ми назвали найголовніші заборони цього дня.