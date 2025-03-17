Мобілізація студентів: чи можуть призвати без відстрочки

Ваш статус можуть не врахувати за відсутності належних документів

Повістка може прийти навіть студенту — все залежить від того, чи має він право на відстрочку від мобілізації. В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, і хоча певні категорії студентів звільнені від призову на військову службу, є й такі, хто може поповнити лави українських захисників.

Згідно із законодавством України, студенти, які здобувають освіту вперше на рівні бакалавра чи магістра, мають право на відстрочку від мобілізації, пише 24 Канал. Також не підлягають призову:

студенти професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою;

аспіранти та докторанти денної форми навчання;

особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої чи загальної середньої освіти, якщо працюють на основній посаді не менше ніж на 0,75 ставки.

Кому не світить відстрочка

Не всі студенти мають право на відстрочку. Зокрема, можуть мобілізувати:

студентів, які здобувають другу або третю вищу освіту;

студентів, які навчаються на аспірантурі вдруге або втретє;

студентів заочної форми навчання;

здобувачів освіти на рівні, що є нижчим за попередній (наприклад, після бакалавра вступ на молодшого спеціаліста).

Як правильно оформити відстрочку

Навіть якщо студент має право на відстрочку, він зобов'язаний документально її підтвердити. Для цього потрібно отримати довідку з навчального закладу з гербовою печаткою та зазначенням денної форми навчання й дати завершення навчання. Документ має бути виданий спеціально для конкретного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Чому студенту можуть видати повістку

Якщо студент, який має право на відстрочку, не оформив її вчасно, йому можуть видати повістку та мобілізувати. Також варто пам’ятати, що за відсутності належних документів представники ТЦК можуть не врахувати статус студента.

Отже, студенти, які мають право на відстрочку, повинні вчасно подбати про всі документи, щоб уникнути непорозумінь.

Раніше "Телеграф" писав, що буде, якщо відмовитися від повістки. Через відмову без законних підстав можна нарватися не лише на штраф.