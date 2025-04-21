В Україні є свій "Бермудський трикутник": де розташоване це місце та що про нього відомо

Бугайський трикутник — загадкове місце, яке приваблює любителів містики та аномальних явищ

У кожного регіону є свої загадки, легенди та містичні історії, які передаються з покоління в покоління. Деякі з них викликають усмішку, інші — ледь помітний холодок уздовж хребта. Саме до останніх належить розповідь про Бугайський трикутник — незвичайну зону в Сумській області, що вже багато десятиліть лоскоче уяву дослідників аномального та тих, хто шукає пояснення незбагненним явищам.

Про Бермудський трикутник чули всі, а от про Бугайський — лише деякі. Розташований поблизу міста Ромни, він охоплює умовне урочище, обмежене селами Холодник, Бугаївка та полем, де колись існував хутір Мала Бугайка. Раніше ми розповідали, які таємниці приховує київський замок "Річарда". Тепер пропонуємо дізнатись про Бугайський трикутник.

Колись на місці теперішнього поля стояв хутір Мала Бугайка. Його остаточно покинули в 1950-х роках, а до 1970-х він зник з мапи. Лише старе кладовище, що залишилось посеред поля, нагадує про людей, які тут жили. Перші дивні явища почалися ще в 1930-х роках: жителі скаржилися на нічні галюцинації, бачення у вигляді міражів та голограм.

Бугайський трикутник не має чітких фізичних меж чи яскравих природних особливостей, які б вирізняли його на перший погляд

Найпоширеніша легенда — про тінь молодої дівчини у білому зі свічкою, яка з’являлася в полі вночі й могла збивати мандрівників з дороги.

Від старого хутора залишилось лише кладовище

Мешканці хутора стверджували, що в їхніх будинках лунали дивні стуки та моторошні стогони. Подейкували навіть про привидів, які проявляли агресію до людей. Паралельно з цим, техніка часто виходила з ладу: трактори глохли, компаси крутилися без ладу, а годинники або зупинялися, або поспішали на кілька хвилин. За словами еколога-ентузіаста Володимира Литовки, усе це могло бути наслідком особливостей магнітного поля цієї місцевості.

Бугайський трикутник знаходиться в Роменьскому районі

Зрештою страх перед незрозумілим змусив людей залишити свої домівки. Сьогодні на цьому місці — поле, поросле травою, та похилені хрести кладовища. Та містична слава Бугайського трикутника живе й далі. Дослідники паранормального та любителі містики приїздять сюди у пошуках відповідей.

Чи справді тут діють незрозумілі сили, чи це лише вплив геологічних розломів та магнітних полів — наразі остаточної відповіді немає. Але безперечно одне: Бугайський трикутник — це одне з наймістичніших місць України.