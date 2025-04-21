Тотальна мілітаризація: Кремль налаштовує росіян на затяжну війну з НАТО

Російський правитель Володимир Путін та його кліка регулярно використовують пропагандистський термін "денацифікація"

Російський режим намагається тотально мілітаризувати суспільство у Росії, але вже не тільки заради виправдання вторгнення в Україну. Кремль намагається підготувати росіян до можливої майбутньої затяжної війни, або гібридного конфлікту вже безпосередньо з НАТО.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що російська пропаганда продовжує розвивати та переосмислювати наративи, які використовувалися для виправдання війни проти України.

"Кремль продовжує переосмислювати наративи, які російські офіційні особи неодноразово використовували для виправдання вторгнення Росії в Україну, намагаючись ще більше мілітаризувати російське суспільство в довгостроковій перспективі, ймовірно, в рамках підготовки до можливого майбутнього затяжного конфлікту з НАТО", – сказано у повідомленні.

Інститут наводить, як приклад, заяву російського міністра іноземних справ Сергія Лаврова, який у відповідь на питання кремлівського пропагандиста Павла Зарубіна щодо заборони лідерам цивілізованих країн Європи відвідувати так званий "парад перемоги" 9 травня у Москві влаштував справжню істерику в стилі духовного наставника кремлівського режиму, Йозефа Геббельса. Зокрема, Лавров звинуватив Євросоюз у розпалюванні "неонацистської ідеології" в Європі, погрожуючи тим, що російський режим, мовляв, "докладе всіх зусиль, щоб ця ідеологія не піднімала голову" та "знищить нацизм".

Заяви Лаврова – це, з одного боку, традиційна данина давнім спробам Кремля посилатися на внесок СРСР у перемогу над нацистською Німеччиною (Росія безпідставно вважає себе наступницею СРСР, привласнюючи його спадок). Також його істерика – насправді не менш традиційна культивація пропагандистського російського міфу про так звану "велику вітчизняну війну".

Але водночас це пряма погроза на адресу ЄС та НАТО, оскільки саме "нацизм" був одним з "обґрунтувань" росіян для початку вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Російський правитель Володимир Путін та його кліка регулярно використовують пропагандистський термін "денацифікація", пов'язуючи його із вимогами скидання демократично обраної влади в Україні, та встановлення там маріонеткового проросійського режиму. У довгостроковій перспективі зусилля російської влади спрямовані на те, щоб створити серед населення РФ ненависть до Заходу та залучити якнайбільше росіян до підтримки мілітаризації суспільства.

"Кремль дедалі частіше застосовує ту саму тактику, яку він використовував проти України, щодо Фінляндії та колишніх радянських республік, включно з Естонією та Молдовою, щоб виправдати свої спроби контролювати незалежні держави та створити інформаційні підґрунтя для можливої майбутньої агресії Росії", – резюмували аналітики.

Зазначимо, за даними ЗМІ, цього року військовий парад до 9 травня у Росії зазнає кардинальних змін. Володимир Путін планує відійти від традиційної помпезної демонстрації показової техніки на користь реальної бойової сили. Таку тривожну тенденцію помітили європейські експерти після аналізу відео з генеральної репетиції параду в Єкатеринбурзі.

Експерти не виключають, що до 9 травня Кремль прагне здобути "символічну перемогу" на фронті, зокрема витіснити українських захисників з Курської області. Крім того, Путін може використати це свято для нових повітряних атак по Україні.

Раніше "Телеграф" також писав, що в одній з країн НАТО занепокоєні планами РФ. Чим довше триває війна РФ проти України, тим більшими стають ризики для безпеки.