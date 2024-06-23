Чекати на різкі зміни? Банкір пояснив, що буде з курсом долара наприкінці червня

Банкір дав прогноз курсу долара на 24-30 червня

В останній тиждень червня валютний ринок перебуватиме в межах нових коридорів, які передбачають, що курс долара вже не опуститься нижче за 40 грн. Ситуація розвиватиметься згідно з режимом "керованої гнучкості".

Такий прогноз зробив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, пише OBOZ.UA. За його словами, щоденні курсові зміни очікуються на рівні: до 30–50 коп. у банках та до 50 коп. в обмінних пунктах.

Банкір додав, що різниця курсів купівлі становитиме 20-30 коп. у банках та 30-50 коп. в обмінниках. При цьому різниця курсів продажу буде 10-20 коп. у банках та 30-50 коп. в обмінниках. Так, різниця становитиме в середньому 30-50 коп. А курсові відхилення очікуються у межах 2% на тиждень.

"На валютному ринку спостерігатиметься періодична зміна векторів: після періоду зростання курсів настане період їх зниження і навпаки. Однак припускаємо, що курс не вийде за межі 2% тижневого коливання. Та й загалом валютний ринок перебуватиме в межах нових коридорів, які передбачають, що курс долара вже не опуститься нижче 40 грн”, – пояснив Лєсовий.

Згідно з прогнозом банкіра, у період з 24 по 30 червня долар буде в межах 40-41,2 грн. Увечері 21 червня банки виставили курс на середньому рівні 40,4/40,9 грн (купівля/продаж). Обмінники – 40,39/40,91 грн.

Лєсовий підкреслив, що ситуація на валютному ринку розвиватиметься відповідно до режиму "керованої гнучкості". Тобто в системі частих, але прогнозованих і незагрозливих змін.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 23 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,40 грн (купівля) та 40,85 (продаж). Готівковий курс — 40,75 (купівля) та 40,85 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 40,51.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи підскочить курс долара до 42 гривень до кінця 2024 року.