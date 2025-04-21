Чи можуть відправити в ТЦК після проходження ВЛК

У Міноборони відповіли, що ВЛК самостійно передає інформацію про придатність чи непридатність до військової служби й чоловікові непотрібно нести документи в ТЦК

Висновки військово-лікарської комісії (ВЛК) про придатність особи до військової служби мають бути в електронному форматі. Цю інформацію автоматично бачить Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), тому лікарі медкомісії не можуть попросити військовозобов'язаного віднести документи до військкомату.

Інформація про придатність чи непридатність особи є у вигляді постанови від ВЛК. Завдяки електронному кабінету вона оформлюється в електронному вигляді у МІС ЗСУ, тому вона автоматично надходить до реєстру Оберіг і ТЦК, як повідомили у Міністерстві оборони України.

Там також зазначили, що медкомісія не має право вносити висновки в систему без реальних оглядів, тобто їх мають проводити обов'язково. Під час них лікарі ВЛК можуть ознайомлюватись з медичними записами в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) та іншими медичними документами, які надає людина, і вносити свої записи до ЕСОЗ.

В кінці огляду лікарі ВЛК зокрема, голова комісії, всі члени, які брали участь у засіданні, та секретар, засвідчують електронну постанову кваліфікованими електронними підписами (КЕП).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна отримати електронне направлення на ВЛК в один клік.