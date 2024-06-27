Чи всім розраховувати? Які виплати зможуть отримати ВПО у липні

Виплати зможе отримувати певне коло людей

В Україні у липні буде продовжено виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Це стосуватиметься тих, кому допомогу призначено автоматично та тих, хто подав відповідну заявку.

Зокрема, якщо заява була подана до кінця квітня, на допомогу можна розраховувати до кінця серпня. Нараховується вона щомісяця у два платіжні періоди — 15 та 28 числа кожного місяця. Переселенцям, які не отримали коштів у першій половині поточного місяця, вони надійдуть на рахунки до кінця червня.

Зазначимо, що допомогу мають право отримувати внутрішньо переміщені особи, зареєстровані у зоні активних чи можливих бойових дій, чи окупованих територіях. Виплати нараховуються протягом шести місяців і продовжуються лише для:

пенсіонерів;

осіб з інвалідністю І та ІІ груп;

тяжкохворих дітей;

дітей, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування;

батькам-вихователям та прийомним батькам.

Зазначимо, що розмір допомоги для громадян, які проживають в Україні та мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 грн;

для інших осіб – 2000 грн.

Раніше ми розповідали, що робити за допомогою ВПО, яку нарахували помилково. Законодавством передбачено цю ситуацію.