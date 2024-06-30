Окремі отримувачі субсидій можуть звернутися за продовженням виплат: кого це стосується

За продовженням виплат можна звернутися лише до 1 липня

Щоб не позбудеться субсидії, українцям потрібно подати до 1 липня до Пенсійного фонду (далі — ПФУ) необхідні документи. У цей же рядок для продовження виплат до ПФУ потрібно звернутися отримувачам житлових субсидій та пільг, які станом на 24 лютого 2022 року проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях чи територіях активних бойових дій та з початку повномасштабної агресії не зверталися за перепризначенням субсидії.

Про це йдеться на сайті ПФУ. Вони нагадали про необхідність звернутися за продовженням виплат.

Зробити це можна кількома способами:

через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад; центри надання адміністративних послуг;

поштовим відправленням – на адресу органу Фонду;

онлайн – через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійний фонд або через портал Дія.

Також у ПФУ зазначили, що нагадування про необхідність звернення розміщено в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Ознайомитись з ним можна у розділі "Мої повідомлення", у рубриці "Індивідуальні повідомлення".

Раніше "Телеграф" розповідав, кому неможливо призначити субсидію. Випадки неможливості призначення виплати описані на сайті Кабміну, однак у кожному з них є певні винятки.