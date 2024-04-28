Виплати для ВПО: які зміни будуть з 1 травня

Для продовження допомоги потрібно подати заяву

В Україні у травні буде продовжено виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) Це буде стосуватись тих, кому допомога призначена автоматично, та тих, кому ухвалили заявку на продовження виплат.

З 1-го березня 2024 року для тих ВПО, які отримували допомогу протягом року або двох, її було продовжено ще на 6 місяців, з урахуванням низки особливостей, пише nv.ua. Зокрема, першочергово допомога перепризначалась людям, які не можуть працювати, доглядають дітей, важко хворих, осіб з інвалідністю, не мають доходів або мають низькі доходи.

Частині ВПО виплати були продовжені автоматично. Інші мали подати відповідні заяви до органів соціального захисту населення або ЦНАП. Це потрібно зробити до 30 квітня.

У випадку подання заяви у квітні, виплата буде нарахована, включаючи березень. Варто зазначити, що у травні термін подачі заяв на допомогу ВПО може бути продовжено. Особи з інвалідністю з-поміж ВПО отримають свої виплати з березня, навіть якщо заява буде оброблена у травні.

Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн;

для інших осіб — 2000 грн.

Отримувати гроші можна 15-го та 28-го числа кожного місяця. Крім того, у травні при нарахуванні виплат ВПО будуть враховувати довідку про склад сім'ї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що певні категорії сімей також розраховують на виплату в розмірі 54 тисяч гривень.