Всем ли рассчитывать? Какие выплаты смогут получить ВПЛ в июле

Выплаты сможет получать определенный круг людей

В Украине в июле будут продолжены выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Это будет касаться тех, кому помощь назначена автоматически и тех, кто подал соответствующую заявку.

В частности, если заявление было подано до конца апреля, на помощь можно рассчитывать до конца августа. Начисляется она ежемесячно в два платежных периода — 15 и 28 числа каждого месяца. Переселенцам, не получившим средства в первой половине текущего месяца, они поступят на счета до конца июня.

Отметим, что помощь имеют право получать внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в зоне активных или возможных боевых действий, или оккупированных территориях. Выплаты начисляются в течение шести месяцев и продляются лишь для:

пенсионеров;

лиц с инвалидностью I и II групп;

тяжелобольных детей;

детей, ставших сиротами или лишенных родительской опеки;

родителям-воспитателям и приемным родителям.

Отметим, что размер помощи для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей – 3000 грн;

для других лиц — 2000 грн.

Ранее мы рассказывали, что делать с помощью ВПЛ, которую начислили по ошибке. Законодательством предусмотрена эта ситуация.