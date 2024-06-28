Низька пропозиція та підвищений попит: що з цінами на лохину нового врожаю

Сезон розпочався на тиждень раніше

На українському ринку вже почали продавати лохину з відкритого ґрунту, вартість якої коливається від 200 до 350 гривень за кіло. Така ціна зумовлена несприятливими умовами та підвищеним попитом.

Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, сезон цієї ягоди розпочався на тиждень раніше, аніж торік. Але її вартість вища, аніж на початку минулорічних перших партій.

Наразі пропозиція на ринку обмежена, але попит з боку населення на лохину високий. Її ціна коливається в межах 200-350 гривень за кілограм. Найбільші партії лохини будуть надходити з українських господарств до продажу на початку липня.

Вони також додають, що на сьогодні цінник на лохину в Україні в середньому на 18% вищий, аніж минулого року.

"Таку цінову різницю виробники пояснюють скороченням валового збору лохини в країні внаслідок несприятливих погодних умов у період дозрівання цієї ягоди", — резюмували аналітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один популярний овоч нового врожаю, який майже на половину дешевше, аніж торік, продовжує падати в ціні.