Низкое предложение и повышенный спрос: что с ценами на голубику нового урожая
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Сезон начался на неделю раньше
На украинском рынке уже начали продавать голубику из открытой почвы, стоимость которой колеблется от 200 до 350 гривен за кило. Такая цена обусловлена неблагоприятными условиями и повышенным спросом.
Как сообщили аналитики проекта EastFruit, сезон этой ягоды начался на неделю раньше, чем в прошлом году. Но ее стоимость выше, чем в начале прошлогодних первых партий.
В настоящее время предложение на рынке ограничено, но спрос со стороны населения на голубику высок. Ее цена колеблется в пределах 200–350 гривен за килограмм. Крупнейшие партии голубики будут поступать из украинских хозяйств в продажу в начале июля.
Они также добавляют, что на сегодняшний день ценник на голубику в Украине в среднем на 18% выше, чем в прошлом году.
"Такую ценовую разницу производители объясняют сокращением валового сбора голубики в стране вследствие неблагоприятных погодных условий в период созревания этой ягоды", — резюмировали аналитики.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что один популярный овощ нового урожая, который почти на половину дешевле, чем в прошлом, продолжает падать в цене.