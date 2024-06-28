Низкое предложение и повышенный спрос: что с ценами на голубику нового урожая

Сезон начался на неделю раньше

На украинском рынке уже начали продавать голубику из открытой почвы, стоимость которой колеблется от 200 до 350 гривен за кило. Такая цена обусловлена неблагоприятными условиями и повышенным спросом.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, сезон этой ягоды начался на неделю раньше, чем в прошлом году. Но ее стоимость выше, чем в начале прошлогодних первых партий.

В настоящее время предложение на рынке ограничено, но спрос со стороны населения на голубику высок. Ее цена колеблется в пределах 200–350 гривен за килограмм. Крупнейшие партии голубики будут поступать из украинских хозяйств в продажу в начале июля.

Они также добавляют, что на сегодняшний день ценник на голубику в Украине в среднем на 18% выше, чем в прошлом году.

"Такую ценовую разницу производители объясняют сокращением валового сбора голубики в стране вследствие неблагоприятных погодных условий в период созревания этой ягоды", — резюмировали аналитики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что один популярный овощ нового урожая, который почти на половину дешевле, чем в прошлом, продолжает падать в цене.