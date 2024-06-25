Ринок наповнений двома популярними ягодами: місцями ціна впала майже на половину

Сезон цих товарів у розпалі

На українському ринку активно продають ягоди літнього сезону, серед яких є малина та черешня. У порівнянні з 2023 роком ціни на них зменшились, але наразі ситуація зі вартістю стабільна.

Найбільше ціна впала на малину, адже вона здешевшала на майже 50%, якщо зрівнювати вартість цього та минулого року. Про це "Телеграфу" повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м. Львів.

За її словами, сприятлива погода надала можливість з'явитись малині в магазинах раніше на три тижні, аніж торік. У 2023 році вартість складала 350 гривень за кіло, але наразі вона коштує 180 гривень, що на 48,57% менше. Водночас внутрішній ринок залишається стабільним.

Тим часом черешня майже зрівнялась із ціною, яка була торік, однак коливання вартості залежить від регіону та якості продукції. Наразі на львівському ринку "Шувар" вартість ягоди коливається від 45 до 90 гривень за кіло.

Попович каже, що на ранній сезон товару вплинула тепла погода, тому у 2024 році черешня коштує на 30% дешевше. Також додає, що передумов для сильного коливання цін немає.

"Щодо попиту — ситуація на ринку малини та черешні у 2024 році відзначається коливаннями цін та обсягів виробництва, але попит на українські ягоди залишається на досить високому рівні, незважаючи на економічні труднощі в країні", — резюмує вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що хліб здорожчає найближчим часом через підняття цін на сировину.