На майже половину дешевше, аніж торік: продовжує падати в ціні популярний овоч нового врожаю

Максимальна його вартість складає 35 гривень

Через збільшення пропозиції певних категорій товарів фермери змушені знижувати ціни на популярні продукти. Зокрема на молоду моркву, яка за тиждень в середньому здешевшала на 26%.

Наразі овоч нового врожаю коштує 28-35 гривень за кіло. Експерти проєкту EastFruit кажуть, що учасники ринку замислюються над майбутнім зниженням ціни на моркву.

Основними причинами здешевшання коренеплоду є збільшення кількості врожаю на ринках та доволі стриманий попит на нього. Тому він в середньому подешевшав на 26%, якщо порівнювати з минулим тижнем.

Водночас як кажуть експерти, наразі вартість моркви нового врожаю цього року в середньому на 48% нижча, аніж наприкінці червня торік.

"Водночас фермери зазначають, що в міру зростання пропозиції моркви на ринку попит на неї скорочуватиметься й надалі, що змушує фермерів уже зараз замислюватися про подальше зниження цін у цьому сегменті", — резюмували в проєкті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до кінця літа в українських супермаркетах подорожчають 6 важливих товарів. Основною причиною росту ціни є постійні відключення світла.