Одна літня ягода в 2024 році з'явилась на ринку раніше: коли ціна може ще більше впасти

Експертка назвала основних постачальників цього товару

На ринку вже активно продаються ягоди та фрукти літнього сезону, одна з яких є вишня. Початок реалізації перших партій розпочався 30 травня цього року і на львівському ринку наразі вона коштує 50-60 гривень.

Як повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів для "Телеграфу", перша вишня вийшла на ринок на 2,5 тижні раніше, аніж торік. Така ситуація пояснюється сприятливими погодними умовами.

Наразі ціна на ринку "Шувар" коливається від 50 до 60 гривень, що на 20% ниже, аніж у 2023 році. На ціноутворення вплинув гарний врожай та велика пропозиція ягоди. Водночас попит з боку населення залишається високим.

За словами експерта, основними постачальниками вишні є Чернівецька, Вінницька, Хмельницька та Закарпатська області. Наприклад, вишня з Чернівецької області продається за ціною від 55 до 60 грн за кілограм.​

Згідно з прогнозом, найближчий спад вартості ягоди очікується в пік консервування — кінець червня-початок липня. Хоча вишня і здешевшає, але значних змін не прогнозується.

"Якість цьогорічної вишні різна, залежно від призначення. Першокласна ягода є найдорожчою, більш дрібні калібри, призначені для переробки, дешевші", — резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у продажу з'явився новий літній фрукт — абрикос. Аналітики розповіли, яка ціна на нього наразі.