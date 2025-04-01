Низенька статуя з бронзи: який вигляд має незвичний пам’ятник підприємцю Олексію Ставніцеру
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Бізнесмен заснував підприємство, яке забезпечує український експорт
Олексій Ставніцер — відомий український бізнесмен і альпініст, який був співзасновником компанії "ТрансІнвестСервіс". Підприємець володів терміналами в порту "Південний", що в Южному на Одещині. У 2011 році бізнесмен помер після тривалої хвороби. Син бізнесмена — Андрій — був співвласником готелю "Одеса", який окупанти знищили в 2023 році.
"Телеграф" розповість, що відомо про діяльність одеського підприємця, і де його поховали.
Біографія Олексія Ставніцера
Майбутній підприємець народився у сім'ї вихідців з Одеси в евакуації під час Другої світової війни. У 1945 році родина повернулась у рідне місто. В Одесі Олексій навчався у музичній школі та місцевому економічному університеті.
Захопленням Ставніцера був альпінізм, він отримав звання майстра спорту. У 1986 році біля Ельбрусу влаштував "Всесоюзний навчальний центр альпінізму", де вперше в СРСР навчали цього виду спорту. Входив до КПРС, однак його виключили з партії.
У 90-х Олексій почав підприємницьку діяльність — створив першу мережу магазинів імпортного продовольства, а згодом — перші магазини зброї в Одесі.
У 1993 році Ставніцер зосередився на промисловому виробництві. На базі порту "Південний" збудували Южненський хімічний термінал, який тоді вважався найкращим у Чорному морі та Україні. На основі нього підприємець створив компанію "ТрансІнвестСервіс" (TIS), яка займається навантаженням і вивантаженням суден. Тоді як порт "Південний" вважається найбільшим в Україні.
В Олексія з'явилось двоє синів — Єгор і Андрій. Вони також стали підприємцями і співвласниками компанії TIS.
Смерть і могила Олексія Ставніцера
Підприємець помер у 2011 році після тривалої хвороби. Йому було 68 років. Ставніцера поховали на Другому Християнському цвинтарі в Одесі. Олексію встановили чорний пам'ятник у весь зріст. Оскільки підприємець був невисоким, то й бронзова статуя відповідного розміру. Ставніцера відтворили під час руху, з однією рукою у кишені. А на надгробній плиті написані його особисті дані.
Після смерті Ставніцера на території перевантажувального комплексу TIS йому звели пам'ятник. Це невеличка статуя підприємця у повний зріст графітового відтінку.
Раніше "Телеграф" розповідав про відомого одеського юриста Сергія Варламова. Його жорстоко вбили, замурувавши в стіну гаража.