Пенсія більше не виросте: які три категорії українців можуть не чекати на індексацію

Сума виплат заморозилась

У березні провели масштабну індексацію пенсій і для деяких осіб виплати виросли на понад 1 тисячу гривень. Однак є категорії літніх осіб, чиє нарахування зафіксувалось і більше не підлягає підвищенню.

Згідно зі законодавством, є три групи українців, пенсія яких більше не змінюватиметься. Про це йдеться у виданні "24 Канал".

У кого більше не виросте пенсія

Це правило стосується українців, які вже накопичили пенсію під час останніх економічних змін та вийшли на пенсію протягом останніх 3 років. Це передбачено законодавством.

Крім того, на індексацію також не мають право ті, хто отримує мінімальну пенсію. Адже цим особам держава підвищила їх виплату до мінімального показника.

До того ж зміни у сумі нарахування також не відбудуться для тих, хто має максимальний рівень пенсії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців вийде на пенсію в 50 та 55 років. Аби вийти на відпочинок, особі треба зібрати необхідні документи й звернутись до Пенсійного фонду або через веб-портал.