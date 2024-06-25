Надбавка до пенсії зростає кожні 5 років: яку доплату отримають українці у липні 2024 року

Є дві головні умови для виплати

Пенсіонери в Україні мають право на надбавки, які залежать від певних умов. Одна з таких нараховуватиметься у липні у зв'язку зі віком, якого досягла літня особа.

Сума такої доплати коливається від 300 до 570 гривень. Однак на неї не розраховують особи, які не досягнули 70-річного віку і їх пенсійна виплата перевищила 10 тисяч гривень, як повідомили у Пенсійному фонді України.

Хто отримає надбавку вже у наступному місяці

300 гривень – передбачено для пенсіонерів від 70 до 74 років;

456 гривень – для громадян від 75 до 79 років;

570 гривень – для тих, кому виповнилося 80 років.

Варто зауважити, що ці виплати нараховуються автоматично до основної пенсії з місяця, коли в особи було день народження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частина українців у липні може залишитись без пенсійних виплат. Це стосується громадян, що отримали статус внутрішньо-переміщених осіб до 24 лютого 2022 року.