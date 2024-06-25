Надбавка до пенсії зростає кожні 5 років: яку доплату отримають українці у липні 2024 року
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Є дві головні умови для виплати
Пенсіонери в Україні мають право на надбавки, які залежать від певних умов. Одна з таких нараховуватиметься у липні у зв'язку зі віком, якого досягла літня особа.
Сума такої доплати коливається від 300 до 570 гривень. Однак на неї не розраховують особи, які не досягнули 70-річного віку і їх пенсійна виплата перевищила 10 тисяч гривень, як повідомили у Пенсійному фонді України.
Хто отримає надбавку вже у наступному місяці
- 300 гривень – передбачено для пенсіонерів від 70 до 74 років;
- 456 гривень – для громадян від 75 до 79 років;
- 570 гривень – для тих, кому виповнилося 80 років.
Варто зауважити, що ці виплати нараховуються автоматично до основної пенсії з місяця, коли в особи було день народження.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частина українців у липні може залишитись без пенсійних виплат. Це стосується громадян, що отримали статус внутрішньо-переміщених осіб до 24 лютого 2022 року.