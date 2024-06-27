Деякі пенсіонери вийдуть в 55 років на відпочинок: за яких умов

Треба мати певну кількість стажу

Деякі пенсіонери в Україні мають право вийти на законний відпочинок раніше після досягнення 55 років. Така можливість є у літніх осіб, якщо їх діяльність пов'язана зі шкідливими та важкими умовами праці.

Працівникам має призначатись пенсія на пільгових умовах, які зайняті протягом повного робочого дня на роботах зі шкідливими й важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Згідно з даними, на пенсію можна вийти достроково після 55 років і за наявності страхового стажу не менше 30 років у чоловіків (з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах) та не менше 25 років у жінок (з них не менше 10 років на зазначених роботах).

Варто нагадати, що для деяких українців надбавка виростає кожні 5 років і залежить вона від віку. Однак є дві категорії осіб, які точно не розраховують на неї — якщо у них висока пенсія та недостатня кількість років.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відбулись зміни у виплати пенсій через Укрпошту для літніх осіб. Для деяких українців спростили порядок нарахування.