Ще одна категорія українців вийде на пенсію в 50 та 55 років: у кого є таке право

Це передбачено законом

Певні категорії пенсіонерів в Україні можуть раніше вийти на заслужений відпочинок. Серед них є учасники бойових дій, які можуть вийти в 55 або 50 років залежно від гендеру.

Як передає Головне управління ПФУ в Донецькій області, згідно зі законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", чоловіки можуть вийти на пенсію в 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років, а жінками — 50 років за наявності страхового стажу не менше 20 років. Розмір виплат залежать від страхового стажу та заробітку, з якого вносились страхові внески.

Водночас такі особи розраховують на доплати.

До пенсій учасникам бойових дій нараховується:

підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

цільова грошова допомога на проживання в розмірі 40 грн;

щомісячна державна адресна допомога до пенсії в разі, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 4958 грн.

Які документи потрібні для оформлення пенсійної виплати

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудова книжка або документи про стаж (документи про проходження військової служби);

довідки про заробітну плату (грошове забезпечення) до грудня 2016 року (у разі відсутності даних про заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб);

посвідчення учасника бойових дій;

довідки про безпосередню участь особи в заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

фото (для видачі пенсійного посвідчення).

Заявнику можна звернутись у будь-яке відділення Пенсійного фонду або онлайн через портал електронних послуг ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські пенсіонери можуть призупинити самостійно виплати.